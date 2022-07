Fazit

Eine Auswertung in der aktuellen Lage ist nicht ganz einfach, daher muss mit entsprechenden Einstiegsvoraussetzungen gearbeitet werden. Da der Dollar weiter an Stärke gewinnt und dies auf absehbare Zeit auch noch so bleiben könnte, darf auch im Falle eines Scheiterns bullischer Marktteilnehmer einen Boden auszubilden, ein Short-Investment mit Zielen bei 16,43 und 14,65 US-Dollar ins Auge gefasst werden. Hierzu könnte zum Beispiel das Open End Turbo Short WKN VV4UQ7 zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Umsetzung dadurch eine Renditechance von 175 Prozent ermöglichen. Eine Verlustbegrenzung sollte in der anhaltend hohen Volatilität das Niveau von 18,80 US-Dollar nicht unterschreiten, hieraus ergibt sich ein entsprechender Ausstiegskurs im Schein von 0,25 Euro. Um nicht ins fallende Messer zu greifen, sollte die Einstiegsvorausbesetzung unbedingt beachtet werden.