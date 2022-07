Zudem startet die Berichtssaison mit den US-Banken so wie von vielen befürchtet, aber nur von wenigen erhofft – mit enttäuschenden Zahlen von JP Morgen und Morgan Stanley und Prognosesenkungen wegen einer bevorstehenden Rezession. Das alles führte den Deutschen Aktienindex gestern gefährlich nah an sein erst am vergangenen Dienstag erreichtes Jahreshoch bei 12.390 Punkten heran. Und die Gefahr eines Unterschreitens und damit eines weiteren Abrutschens des Index wird vor dem Wochenende sicherlich nicht kleiner.