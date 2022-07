Die Märkte beschäftigt weiter die mit 9,1 Prozent unerwartet hohe Inflationsrate in den USA. Analysten sehen darin ein Risiko für die Aktienmärkte. Damit dürfte es den Notenbanken zunehmend schwerer fallen, ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten so fein zu justieren, dass eine harte Landung der Wirtschaft und eine Rezession verhindert werden können. Im Unterschied zur Technologieblase ab März 2000 sind die heute dominierenden Technologieaktien hoch profitabel. Primus inter pares in dieser Gruppe ist das Unternehmen Apple, welches im ersten Quartal 2022 einen Rekordumsatz in Höhe von 97,3 Milliarden US-Dollar eingefahren hat. Dies entsprach einem Wachstum von 9 Prozent im Jahresvergleich. Ende Juli werden die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, welche tendenziell die weitere Richtung der Technologieaktien bestimmen werden.

.

Zum Chart

.

Der seit Anfang Januar 2019 gebildete Aufwärtstrend, wo der Kurs von 35,50 US-Dollar in der Spitze bis auf 182,94 US-Dollar Anfang Januar 2022 hoch gelaufen ist, wurde Ende April gebrochen. Es folgte eine Kurskorrektur im Ausmaß von rund 22 Prozent, die am 16. Juni ein partielles Tief bei 129,04 US-Dollar markierte. Die darauf folgende Kurserholung hat bis dato eine Ausdehnung von rund 14 Prozent und testet aktuell den Widerstandsbereich bei 147,89 US-Dollar. Wird dieser überwunden, ist ein weiterer Hochlauf bis zum Level von 156,20 US-Dollar denkbar. Trotz seiner Größe wird Apple noch als Wachstumswert gehandelt und sein KGV 2021/2022 beläuft sich auf 23,77. Bis 2023/24 ist ein für Apple niedriges Gewinnwachstum je Aktie von insgesamt 14 Prozent geplant, was die Möglichkeit einer entscheidenden Verringerung des jeweiligen KGVs weiter in die Zukunft verschiebt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Wachstum bei Apple nachgeben, inwieweit dies von den Marktteilnehmern bereits eingepreist ist, wird die Öffnung der Bücher Ende Juli zeigen.