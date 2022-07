Monotype und KnownUnknown lancieren "Helvetica The NFT", eine digitale Kunstsammlung, die die ikonische Schrift ins Web3 katapultiert

Woburn, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Zwei Dutzend erstklassige Künstler

steuern einzigartige Kunstwerke bei, die die Rolle der Typografie in der Kultur

feiern, darunter Paula Scher, Lance Wyman, Margaret Calvert und viele andere



Monotype (https://www.monotype.com/) veröffentlichte heute in Zusammenarbeit mit

KnownUnknown (https://knownunknown.com/) , einer aufstrebenden kreativen

Web3-Community, " Helvetica Die NFT (http://helvetica.knownunknown.com/) ", eine

Sammlung von NFTs, die von zwei Dutzend Künstlern aus der ganzen Welt geschaffen

wurden. Jedes Design erzählt eine eigene Geschichte und doch sind alle durch die

bekannteste Schrift der Welt miteinander verbunden.





"Typografie ist der Motor für Kultur und Handel, und in der heutigen Welt war esfür Künstler noch nie so einfach, neue Ausdrucksformen zu schaffen und sie mitihren Communities zu teilen", erklärt Alice Palmer, SVP of Marketing beiMonotype. "Diese Zusammenarbeit hat eine noch nie dagewesene Kunstsammlunghervorgebracht, die die Rolle von Helvetica auf einem neuen Markt feiert. DieInhaber der Token haben nicht nur Zugang zu den Künstlern, die sie bewundern,sondern auch zu einer wachsenden Gemeinschaft von Design-Enthusiasten, die Teildes KnownUnknown-Ökosystems sind."Die Zusammenarbeit unterstreicht die Rolle der Typografie in einerdigitalisierten Welt und schafft neue Formen des Ausdrucks, des Handels und derZugänglichkeit. Künstler aus den Bereichen Grafikdesign, Branding, Schuhdesignund Fotografie schufen Originalkunstwerke mit der Schrift Helvetica NowVariable, der am meisten digital optimierten Schriftversion aller Zeiten.Monotype und KnownUnknown sind eine Partnerschaft mit der Avalanche-Blockchaineingegangen, um die Kollektion zu ermöglichen, unter anderem aufgrund dergeringen Umweltbelastung(https://www.monotype.com/resources/expertise/sustainable-nft-avalanche) .Kreative aller Altersgruppen und mit unterschiedlichen Hintergründen undErfahrungen fanden sich zu diesem Projekt zusammen, in dem Helvetica den rotenFaden bildet. So nimmt Margaret Calvert, die vor allem für die Gestaltungzahlreicher Straßenschilder im Vereinigten Königreich und die gleichnamigeCalvert-Schriftart bekannt ist, mit ihrem allerersten NFT teil. Paula Scher,eine der bekanntesten Designerinnen der Welt und Partnerin im New Yorker Bürodes renommierten Beratungsunternehmens Pentagram, trug ebenfalls mit dreiverschiedenen Entwürfen bei. Die aus dem Bereich der Elektronenmikroskopiestammende Sneaker-Künstlerin Vicky Vuong hat die Schrift Helvetica auf einenphysischen Sneaker geschichtet und so ein dynamisches Muster geschaffen, dassich in drei einzigartige Designs mit unterschiedlicher Seltenheit verwandelt.