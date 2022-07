FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer schwachen Woche hat sich der Dax am Freitag erst einmal stabilisiert. Die Kaufbereitschaft der Anleger hielt sich aber in Grenzen: In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 12 557,55 Punkte zu, was auf Wochensicht immer noch ein Minus von rund dreieinhalb Prozent bedeutet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer