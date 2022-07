LÜBECK (dpa-AFX) - Trotz eines bisher enttäuschenden Jahresverlaufs hält der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk an seiner Prognose für 2022 fest. Das Management hofft auf eine Entspannung der Lieferkettenprobleme im zweiten Halbjahr. Allerdings ist Materialmangel nur ein Grund für die rückläufige Geschäftsentwicklung. Im zweiten Quartal belasteten auch coronabedingte Rückgänge in China das Ergebnis.

Die Aktie verlor am Freitag im frühen Handel rund sieben Prozent. Ein Börsianer sprach mit Blick auf die Geschäftszahlen vom "nächsten fürchterlichen Quartal". "Man fragt sich, wie es Drägerwerk schaffen will, am Jahresende profitabel zu sein", sagte der Börsianer. Mit dem Abschlag nach den Eckdaten weitete die Aktie das Minus im laufenden Jahr auf rund 15 Prozent aus. Damit sind die im SDax notierten Vorzugsaktien aber noch einer der besten Titel in dem Nebenwerteindex, der seit Ende 2021 fast 30 Prozent verlor.