Green Battery Minerals berichtet über neue Graphitaufschlüsse in Zone 6 und die Entnahme von Schlitzproben

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – Vancouver, British Columbia, | 15. Juli 2022 – Green Battery Minerals Inc. (das „Unternehmen“) (TSXV: GEM) (OTC: CZSVF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Arbeitsmannschaft in Zone 6 (siehe Pressemeldung vom 30. Juni) eine bedeutende Zone mit Graphitaufschlüssen freigelegt und daraus Schlitzproben entnommen hat. Im Rahmen des Programms ist geplant, die Aufschlüsse in dieser Zone genauer zu definieren und weiter freizulegen. Die aktuellen geologischen Kartierungen und Grabungen, die derzeit in der Zone 6 durchgeführt werden, sollen dazu dienen, das bevorstehende Bohrprogramm zu präzisieren. Damit werden wir unserer PEA einen wichtigen Schritt näherkommen.