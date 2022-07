Industrielles KI-Unternehmen Detect Technologies erhält 28 Mio. $ in einer von Prosus Ventures geführten Serie B-Finanzierung

CHENNAI, Indien, 15. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Detect Technologies , ein führendes KI-basiertes SaaS-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es 28 Mio. $ an Primär- und Sekundärfinanzierung erhalten hat. Detect Technologies bietet Cloud-basierte Anwendungen für die Industrie an, um die Sichtbarkeit industrieller Risiken zu automatisieren und zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Prosus Ventures führte diese Runde an, mit signifikanter Beteiligung der bestehenden Investoren Accel und Elevation Capital, sowie weiterer Unterstützung durch andere bestehende Investoren - Shell Ventures, Bharat Innovation Fund und Bluehill Capital.

Detect Technologies ist schnell gewachsen und hat sich zu einem führenden Unternehmen für industrielle KI und SaaS entwickelt. Das Unternehmen wird dieses Kapital nutzen, um seinen Vertrieb und seine Aktivitäten auf den internationalen Märkten in Nordamerika und Europa weiter auszubauen und zu stärken. Das Unternehmen, das im sich schnell entwickelnden Bereich der künstlichen Intelligenz tätig ist, hat auch Mittel für die Erweiterung seiner Produktpalette bereitgestellt.

„Unsere Vision besteht darin, umsetzbare Informationen zu liefern, die der Industrie helfen, ihre Risiken zu mindern und gleichzeitig ihre Geschäftsziele nachhaltig zu erreichen. Ich freue mich, dass unsere Kunden von weniger HSE-Vorfällen und weniger ungeplanten Ausfallzeiten bei gleichzeitig höherer Produktivität berichten. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Investoren und freuen uns darauf, unsere Marktexpansion zu beschleunigen", sagt Daniel Raj David, CEO und Mitbegründer von Detect Technologies.

Ashutosh Sharma, Head of Investments, India, bei Prosus Ventures, teilte mit: „Die Sicherheit der Arbeiter an vorderster Front und die Produktivität der Anlagen sind massive ungelöste globale Probleme, die erhebliche finanzielle und ESG-bezogene Auswirkungen haben. Das Detect-Team hat bei der Entwicklung einer auf maschinellem Lernen basierenden Plug&Play-Cloud-Lösung zur automatischen Erkennung von Sicherheitsverstößen nahezu in Echtzeit phänomenale Arbeit geleistet, was sich in der Marktführerschaft, der Qualität der Logos und der jüngsten sowie der erwarteten Ausweitung des Geschäfts widerspiegelt. Prosus Ventures hat es sich zur Aufgabe gemacht, SaaS-Unternehmen zu unterstützen, die wirklich einzigartige Lösungen entwickeln, um reale Probleme in großem Umfang zu lösen. Wir freuen uns darauf, an der nächsten Wachstumsphase von Detect teilzuhaben und eng mit den Gründern zusammenzuarbeiten, um sie in ihrem Bestreben zu unterstützen, weltweit führend bei industriellen Automatisierungslösungen zu werden."