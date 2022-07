Die Fed beginnt erste Andeutungen über einen Rückzug bei den Zinsen zu machen: Jim Bullard, eigentlich das hawkishste Mitglied innerhalb der US-Notenbank, deutete gestern an, dass die neutrale Rate nach der nächsten 0,75%-Anhebung der Zinsen eigentlich schon erreicht sei. Überhaupt scheint angesichts der derzeitigen Dollar-Stärke die Fed nun bemüht zu versichern, dass die Zinsen bei der nächsten Sitzung Ende Juli nicht um 1,0%, sondern nur um 0,75% steigen werden. Das gefällt den Märkten der Wall Street, die sich gestern deutlich von den Tiefs erholen konnten, der Nasdaq drehte sogar noch ins Plus. Heute im Fokus der Fed und der Märkte vor allem die US-Einzelhandelsumsätze und das Verbauchervertrauen Michigan (besonders die Inflations-Erwartungen bei der Umfrage). Der Dollar ist nun der Schlüssel: er ist an einem entscheidenden Widerstand, die Negativ-Korrelation zum S&P 500 beträgt derzeit 90%. Ein schwächerer Dollar würde also die Aktienmärkte beflügeln..

1. „Wieviel ist das nach Inflation?“: Bert Flossbach über den „Krisen-Cocktail“

2. Russland mit Andeutungen zur Zukunft von Nord Stream 1

3. Dax-Ausblick: Die Bären haben das Tauziehen für sich entschieden

