Zwei Monate nach dem Stichtag wurden bereits 20,3 Millionen FragebogenausgefülltDie Teilnahmequote bei der Gebäude- und Wohnungszählung liegt nach zwei Monateninsgesamt bereits bei knapp 74 %. In den einzelnen Ländern liegt die Teilnahmezwischen 62 % und 79 %. Bundesweit wurden schon 17,6 Millionen Fragebogen vonden angeschriebenen Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnraum (ca. 23Millionen Auskunftspflichten) beantwortet. Die Befragungen zur Gebäude- undWohnungszählung werden noch bis November 2022 andauern.Weiterhin haben mindestens 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger den Fragebogenzur Haushaltebefragung ausgefüllt. Der reale Rücklauf wird aufgrund desgestuften Ablaufs (erst persönliche Befragung, dann Online-/ Papierfragebogen)deutlich höher eingeschätzt. Die Befragungen der Haushalte finden noch bis MitteAugust statt. Für einen kleinen Teil der bereits befragten Haushalte findetparallel zur Hauptbefragung bis Anfang November 2022 eine sogenannteWiederholungsbefragung statt.Bundesweit sind seit zwei Monaten rund 100 000 Erhebungsbeauftragte im EinsatzDer persönliche Besuch einer Interviewerin oder eines Interviewers für dieHaushaltebefragung hat das Ziel, festzustellen, wer genau an den zufälligausgewählten Anschriften wohnt. Außerdem können die Interviewerinnen undInterviewer helfen und Fragen klären. Im Anschluss an die persönliche Befragungbeantworten noch etwa drei Viertel der Befragten weitere Fragen, vorzugsweisemittels Online-Fragebogen.So kann der Großteil der Befragungen beim Zensus einfach, schnell undressourcenschonend über einen Online-Fragebogen erledigt werden. "Über diesozialen Medien erhalten wir dazu viel positives Feedback. Die Bürgerinnen undBürger teilen uns mit, dass der Online-Fragebogen intuitiv, schnell undunkompliziert ausgefüllt werden kann", sagt Katja Wilken, Gesamtprojektleiterinbeim Zensus 2022 im Statistischen Bundesamt. "Das sehen wir auch anhand derguten Rücklaufzahlen. Wir können daher zwei Monate nach dem Beginn derBefragungen eine äußerst positive Zwischenbilanz für den Zensus 2022 ziehen."Bürgerinnen und Bürger geben positives Feedback zum ZensusAnsprechpartner für organisatorische Fragen zu den persönlichen Befragungen, zumBeispiel für Terminverschiebungen, sind die Interviewerinnen und Interviewersowie die kommunalen Erhebungsstellen vor Ort. "Die Interviewerinnen undInterviewer vor Ort leisten einen wertvollen Beitrag zum Zensus 2022", sagtKatja Wilken, Gesamtprojektleiterin des Zensus beim Statistischen Bundesamt."Viele Menschen haben uns positive Rückmeldungen zum kurzen und freundlichenpersönlichen Kontakt mit den Erhebungsbeauftragten gegeben."