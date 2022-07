Lust aufs Bier lässt Veltins im ersten Halbjahr um 10% wachsen (FOTO) Meschede-Grevenstein (ots) -



- Bestes Halbjahresergebnis trotz Krisen

- Privatbrauerei wächst doppelt so stark wie der Markt - Verbraucher-Liebling: Pülleken legt um 24,9 % zu

- Keine Prognose: Zweites Halbjahr bleibt unwägbar



Mit einem Ausstoßwachstum von 10,1 % hat die Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, den Rückenwind der auslaufenden Pandemie und die stabile Verbrauchernachfrage in Handel und Gastronomie genutzt, um ihren dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. "Die Lust auf Bier ist ungebrochen und wieder allerorts möglich - der Markt kehrt langsam zu gewohntem Verhalten zurück", sagte Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz. Der Sauerländer Traditionsbrauer konnte in den ersten sechs Monaten mit einem Ausstoß von 1,71 Mio. hl damit doppelt so stark zulegen wie der Gesamtmarkt. "Ungeachtet des schwierigen Beschaffungsmarktes haben wir ein Allzeithoch erreicht. Noch nie wurde in der Brauereigeschichte innerhalb eines halben Jahres so viel Bier gebraut", so Huber weiter. Die erfreuliche Verbrauchernachfrage nach dem etablierten Markenmix habe bereits im März und Mai dazu geführt, dass die Privatbrauerei die ausstoßstärksten Monate ihrer bald 200-jährigen Geschichte bilanzierte. Vor allem die Tatsache, dass zu keinem Zeitpunkt die Lust aufs Bier gemindert war, hält Veltins für ein erfreuliches Signal für eine solide Marktverankerung. So konnten die Marken Veltins und Pülleken im ersten Halbjahr sogar zweistellig wachsen.