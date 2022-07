Jimi/Concox wird vom weltweit führenden Marktforschungsunternehmen Berg Insight zum IoT-Branchenführer ernannt

SHENZHEN, China, 15. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Jimi/Concox wurde zum IoT-Branchenführer für das Jahr 2021 mit einem Marktanteil von 14 % und einem Absatz von rund 6 Millionen Einheiten ernannt, so der jüngste Marktbericht über Fahrzeugtelematik-Hardware von Berg Insight, dem weltweit führenden Anbieter von IoT-Marktforschung.

Jimi/Concox konzentriert sich seit vielen Jahren auf das Internet of Vehicles (IoV) und bringt jährlich über 30 neue Produkte auf den Markt. Die meisten neuen Produkte beziehen sich auf bereits entwickelte Bereiche, darunter Logistikflottenmanagement und Asset Management, Kfz-Versicherung, Autovermietung, Zweiradmanagement und andere. Jimi/Concox investiert jährlich mehr als 15 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung und hat einige neue Produkte in der Entwicklung, die den Bedürfnissen der Kunden in neuen Bereichen entsprechen. Ein solches Produkt ist der LL303, der den Kunden Lösungen für das Management von schweren Maschinen und Fahrzeugen bietet.