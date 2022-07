Mercedes-Benz gewinnt 2022 Titel als weltweit innovativster Automobilkonzern

Frankfurt am Main (ots) - AutomotiveINNOVATIONS Awards 2022: Die Mercedes-Benz

Group AG ist 2022 der innovativste Automobilkonzern der Welt - vor Volkswagen

und Tesla / VW bei den Volumenmarken an der Spitze, Tesla im Bereich Autonomes

Fahren und bei den Connected Services / BYD ist innovationsstärkste Volumenmarke

bei den Elektroantrieben / Die innovativsten Zulieferer sind BASF, Hyundai

Mobis, Kautex Textron und Bosch



Innovationen sind der Antrieb der Automobilindustrie. Sie bringen seit jeher

Gesellschaft und Industrie voran. Das Center of Automotive Management (CAM)

ermittelt bereits seit dem Jahr 2005 herausragende Innovationsleistungen unter

Herstellern und Zulieferern im Rahmen der AutomotiveINNOVATIONS Studie. Auf

einer breiten Datenbasis von über 1.000 Innovationen jährlich zeichnet das

Center of Automotive Management (CAM) gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland seit elf Jahren die innovativsten

Konzerne, Marken und Produkte der Automobilbranche aus.