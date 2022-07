DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG rechnet in ihrer wichtigen Digitalisierungssparte in diesem Jahr mit weniger Aufträgen als bislang. Zudem sieht der Vorstand erste Anzeichen dafür, dass sich Kunden bei Kaufentscheidungen aufgrund des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds mehr Zeit lassen. Die restlichen Jahresziele will das Unternehmen aber schaffen. An der Börse rutschte die Aktie am Freitag gut fast 8 Prozent nach unten und erreichte damit ein weiteres Tief seit April 2020. Zuletzt lag ihr Kurs noch mit gut fünf Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust damit auf rund 30 Prozent.

Das Management rechnet nun in der Digitalisierungssparte nur noch mit einem Anstieg des normalisierten Auftragseingangs um währungsbereinigt 12 bis 18 Prozent, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Darmstadt mitteilte. Bislang war ein Plus von 15 bis 25 Prozent angepeilt.