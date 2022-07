Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Weniger als 1% Textilmüll wird derzeit zu neuer Kleidung recycelt- 7,5 Millionen Tonnen Textilmüll fallen jährlich in Europa an- Nur 30-35% des Textilmülls werden getrennt gesammelt- Kreislaufwirtschaft für Textilien könnte 2030 15.000 neue Jobs in Europaschaffen und 6-8 Milliarden Euro Marktgröße erreichen- 6-7 Milliarden Euro an Anstoß-Investitionen bis 2030 nötigMehr als 15 Kilogramm Textilmüll produziert jeder Mensch in Europa imDurchschnitt pro Jahr, 2030 könnten es bereits über 20 Kilogramm pro Kopf sein.Der größte Anteil (85%) des Abfalls wird durch die privaten Haushalteverursacht: aus ihrer Kleidung und Heimtextilien. Weniger als 1% dieses Müllswird derzeit in der EU-27 und der Schweiz zu neuen Textilprodukten recycelt.Mehr als 65% landen ohne Umwege direkt in der Müllverbrennung oder auf derMülldeponie. "Dabei könnten, wenn das volle technische Recyclingpotenzialgenutzt und mehr Textilien gesammelt würden, bereits im Jahr 2030 zwischen 18und 26 Prozent des Textilmülls für die Herstellung von neuen Kleidungsstückenwiederverwertet werden", sagt Karl-Hendrik Magnus, Senior Partner und Leiter derModeindustrieberatung bei McKinsey in Deutschland. "Ein skaliertesTextilrecycling würde nicht nur vier Millionen Tonnen CO2 einsparen, sondernauch einen profitablen Wirtschaftszweig mit 15.000 Jobs in Europa schaffen." Dassind Ergebnisse der Studie "Scaling textile recycling in Europe - turning wasteinto value" von McKinsey & Company, für die Szenarien berechnet wurden, wie sichdas Textilmüllvolumen sowie Sammel- und Recyclingraten bis 2030 entwickelnkönnen.Höhere Sammelrate von Kleidung entscheidend für mehr RecyclingDerzeit wird etwa ein Drittel der benutzten Kleidung gesammelt undwiederverwendet: entweder als Second-Hand-Mode, als grob recyceltesTextilprodukt wie Lappen und weniger als 1% als recycelte Textilfasern für neueMode. Diese Sammelrate könnte bis 2030 auf 50-80% gesteigert werden.Entsprechend könnte auch die Kreislaufwirtschaft, die aus Textilabfall neueFasern für Mode produziert, auf 18-26% skaliert werden. Heute ist es weniger als1%. "Dieses so genannte Fiber-to-fiber-Recycling, bei dem aus Textilfasern neueFasern für Mode hergestellt werden, stellt die nachhaltigste Möglichkeit dar, umaus Müll etwas Neues mit Wert zu generieren", erklärt Jonatan Janmark, Co-Autorder Studie und Partner im Stockholmer Büro von McKinsey. Gleichzeitig bietetdiese Kreislaufwirtschaft enormes finanzielles Potenzial mit sechs bis achtMilliarden Euro Umsatz als Marktgröße und möglichen jährlichen Renditen von20-25% für die Recyclingindustrie.