Im Dax behaupteten die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW ) nach Absatzzahlen für den Mai mit plus dreieinhalb Prozent ihre Gewinne. Die Wolfsburger scheinen sich allmählich aus der Absatzkrise durch fehlende Mikrochips und Corona-Probleme im wichtigsten Markt China herauszuarbeiten und peilen dort eine rasche Erholung an. Im Juni gingen die weltweiten Auslieferungszahlen gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent zurück - einen Monat zuvor hatte der Rückgang im Vergleich zu 2021 noch 23,5 Prozent betragen.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien der Autobauer und -zulieferer haben am Freitag die Erholungsbewegung an den europäischen Märkten angeführt. Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 zog um rund drei Prozent an - vor anderthalb Wochen hatte er noch den tiefsten Stand seit November 2020 markiert.

