ALDI SÜD konzentriert sich im Rahmen der neuen Kampagne auf die dreiThemenfelder "Bio", "Vegan/Vegetarisch" und "Frische". Pro Themenfeld gibt esein Rezept-Motiv, das Hintergrundinformationen zum bewussten Einkaufen bei ALDISÜD vermittelt. Ein QR-Code auf den Motiven verlinkt auf das jeweilige Rezept.Die Kampagne startet am Montag, den 18. Juli 2022, und läuft rund drei Wochen.Gespielt werden die Motive unter anderem in Online-Video-Formaten,Publikumszeitschriften sowie digitaler Außenwerbung. Hinzu kommen Online- undSocial-Media-Maßnahmen sowie die Ausspielung der Motive am POS.Kontinuierlicher Ausbau des Bio-SortimentsUm nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen, hat sich ALDI SÜDambitionierte Ziele gesetzt. So setzt der Erfinder des Discounts unter anderemauf den Ausbau des Bio-Sortiments. Mittlerweile gibt es bei ALDI SÜD über dasJahr verteilt über 500 Bio-Produkte der Eigenmarke "GUT bio". ALDI SÜD ist damitBio-Händler Nummer Eins in Deutschland[1].[1] (Quelle: NielsenIQ Homescan, Food Bio inkl. Frische Bio, MAT Oktober 2021,Absatz Pack, LEH+DM im ALDI SÜD-Vertriebsgebiet Deutschland)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Linda van Rennings, mailto:presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/108584/5273671OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD