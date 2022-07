Wirtschaft Streit um Lohnplus für EU-Angestellte

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - EU-Angestellte können in diesem Jahr ein kräftiges Lohnplus erwarten - trotz der angespannten Haushaltslage in vielen Mitgliedstaaten. Um etwa 8,5 Prozent könnten die Gehälter für das Personal der europäischen Institutionen ansteigen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf EU-Diplomaten.



Die Löhne orientieren sich an der Inflationsentwicklung in Belgien und Luxemburg. Die Mitgliedstaaten sind deshalb verärgert. Die Lohnerhöhung sei zwar rechtlich so vorgesehen, aber politisch in Zeiten wachsender finanzieller Sorgen schwer zu erklären.