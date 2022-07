42-Stunden-Woche gegen Fachkräftemangel? Recruiting-Profi Vasil Ivanov erklärt, warum diese Maßnahme auf Dauer nicht zielführend ist und womit man das Problem wirklich behebt (FOTO)

Limburg (ots) - Deutschland steuert auf eine Wirtschaft ohne Menschen zu. Man

spricht dann vom "big quit", wenn die Mitarbeiter in einer Branche ausgehen - in

den Bereichen Handwerk und Bau ist das heute schon der Fall. Eine erhöhte

Wochenarbeitszeit soll nun die Lösung für das anhaltende Problem sein.



"Diese Maßnahme mag zwar zur Überbrückung geeignet sein, auf lange Sicht wird

das Problem damit allerdings nur verstärkt. Es gibt effektivere und

nachhaltigere Maßnahmen, um das Problem wirklich an der Wurzel zu packen",

erklärt Strategieberater Vasil Ivanov. In diesem Gastartikel verrät er, was in

der Baubranche langfristig gegen den Fachkräftemangel hilft.