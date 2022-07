Am Freitagmittag steht die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt mehr als fünf Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit laut CoinMarketCap 20.862 US-Dollar (Stand:15.07.2022, 12:15 Uhr).

Der Krypto-Verleiher Celsius Network hatte gestern in New York Insolvenz angemeldet. Der Bitcoin hatte auf die Pleite bisher kaum reagiert. Der Grund: Die Celsius-Pleite sei im aktuellen Bitcoin-Kurs "schon eingepreist ", so Krypto-Analyst Timo Emden von Emden Research im Handelsblatt-Podcast. Celsius hatte bereits im Juni einen Auszahlungsstopp verkündet, was für schwere Verwerfungen am Krypto-Markt gesorgt hatte.