Essen (ots) - Die Energiekrise und die daraus resultierende Frage nach derVersorgungssicherheit bereiten Politik, Bürgern und Wirtschaft immer größereSorgen. Kunden und Mitarbeiter der KÖTTER Unternehmensgruppe profitieren bei derBewältigung der damit verbundenen vielfältigen Herausforderungen von derkomplexen Infrastruktur am Stammsitz in Essen. Auf Basis autarkerEnergieversorgung trägt der Unternehmens-Campus, zu dem u. a. dieHightech-Leitstelle und hochmoderne Rechenzentren gehören, auch inKrisensituationen zur Gewährleistung elementarer Services für Kunden und eigeneBeschäftigte bei. "Denn Sicherheit und andere unternehmensnahe Dienstleistungen,mit denen wir verlässliche Prozesse bei unseren Partnern unterstützen, sind keinSelbstläufer, sondern brauchen eine starke Infrastruktur im Hintergrund",erklärte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. "Und eine solche haben wir anunserem Campus in Essen - wie vielleicht kein zweites Unternehmen unsererBranche in ganz Deutschland."Mit Blick auf die aktuelle Situation bedeutet die nachhaltige Ausrichtungkonkret: Der Campus ist mit redundanten Strukturen wie z. B. zwei separatenTrafostationen bei der Stromzufuhr nicht allein gegen eventuelle technischeStörungen auf dem eigenen Areal umfassend abgesichert. Vielmehr kommt hinzu:Selbst bei einem längeren Ausfall der externen Energieversorgung laufen auf demGelände zentrale Services für Kunden und eigene Mitarbeiter uneingeschränktweiter. Dazu zählen der Datenaustausch zur Auftragsabwicklung und Erstellung vonDienstplänen, zur Live-Übertragung sicherheitsrelevanter Informationen anKundenobjekten oder für digitales Krisenmanagement genauso wie das Managementvon Rechnungen und Löhnen sowie die telefonische Erreichbarkeit.Garant hierfür ist die von einem eigenen Dieselmotor betriebeneNotstromersatzanlage, die bei einem externen Stromausfall sofort anspringt undso die autarke Versorgung am Stammsitz in Essen unmittelbar sicherstellt, woneben der KÖTTER Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) z. B. die zentrale IT miteigenen Rechenzentren, das Personal- und Rechnungswesen, der Fuhrpark und derEinkauf angesiedelt sind. Angesichts des Dieseltank-Volumens von über 12.000Litern ist die eigenständige Energieversorgung selbst ohne Nachtanken auf rund14 Tage ausgerichtet. Zum Vergleich: Regionale Ausfälle z. B. von Umspannwerkensind in der Regel nach spätestens zwei Tagen behoben.Weiterer schlagkräftiger Pluspunkt für Auftraggeber: Die Rückgriff-Möglichkeitauf den Notstromdiesel verschafft im Krisenfall auch in der KÖTTER NSL höchsteAusfall- und Übertragungssicherheit. Hinzu kommt: Genau wie die Rechenzentren