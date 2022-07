Lust aufs Bier lässt Veltins im ersten Halbjahr um 10% wachsen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Meschede-Grevenstein (ots) -- Bestes Halbjahresergebnis trotz Krisen- Privatbrauerei wächst doppelt so stark wie der Markt- Verbraucher-Liebling: Pülleken legt um 24,9 % zu- Keine Prognose: Zweites Halbjahr bleibt unwägbarMit einem Ausstoßwachstum von 10,1 % hat die Brauerei C. & A. Veltins,Meschede-Grevenstein, den Rückenwind der auslaufenden Pandemie und die stabileVerbrauchernachfrage in Handel und Gastronomie genutzt, um ihren dynamischenWachstumskurs fortzusetzen. "Die Lust auf Bier ist ungebrochen und wiederallerorts möglich - der Markt kehrt langsam zu gewohntem Verhalten zurück",sagte Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber bei der Vorstellung derHalbjahresbilanz. Der Sauerländer Traditionsbrauer konnte in den ersten sechsMonaten mit einem Ausstoß von 1,71 Mio. hl damit doppelt so stark zulegen wieder Gesamtmarkt. "Ungeachtet des schwierigen Beschaffungsmarktes haben wir einAllzeithoch erreicht. Noch nie wurde in der Brauereigeschichte innerhalb eineshalben Jahres so viel Bier gebraut", so Huber weiter. Die erfreulicheVerbrauchernachfrage nach dem etablierten Markenmix habe bereits im März und Maidazu geführt, dass die Privatbrauerei die ausstoßstärksten Monate ihrer bald200-jährigen Geschichte bilanzierte. Vor allem die Tatsache, dass zu keinemZeitpunkt die Lust aufs Bier gemindert war, hält Veltins für ein erfreulichesSignal für eine solide Marktverankerung. So konnten die Marken Veltins undPülleken im ersten Halbjahr sogar zweistellig wachsen.Zuversicht in der Gastronomie und bei Events von Gästen belohntWährend der deutsche Biermarkt im ersten Halbjahr angesichts der schwungvollenRückkehr des Fassbiergeschäftes rund 5 % zulegen wird, bewegte sich die BrauereiC. & A. Veltins erneut über Marktniveau. Nach Veltins-Einschätzung wünschen sichdie Verbraucher verlässliche, traditionsreiche Marken mit regionalerAusstrahlung, die ihnen in unsicheren Zeiten qualitätsvollen Genuss und eingutes Lebensgefühl vermitteln. So konnte die Marke Veltins um 12,7 % auf 1,26Mio. hl und das helle Pülleken um 24,9 % auf 124.000 hl zulegen, während dieMarke Grevensteiner im wettbewerbsintensiven Spezialitätensegment um -15,2 %einbüßte. Der Biermix V+ konnte um 3,3 %, die alkoholfreie Fassbrause-Range um5,6 % wachsen. Angesichts des letztjährigen Lockdowns in der Gastronomie kehrtedas Fassbiergeschäft mit schnellen Schritten zu gewohnter Stabilität zurück."Wir haben nach den Marktverlusten der Pandemie mit 77 % des Fassbiervolumensvon 2019 eine straffe Aufholjagd hingelegt", sagte Dr. Volker Kuhl,Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Brauerei C. & A. Veltins. Im ersten