ARA, Der Grüne Punkt und Bernegger errichten Sortieranlage in Oberösterreich

Wien (ots) - Strategische Partnerschaft zur Erreichung der EU-Recyclingziele



Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA), die DSD - Duales System Holding GmbH &

Co. KG (Der Grüne Punkt) und die Bernegger GmbH errichten im

oberösterreichischen Ennshafen eine Sortieranlage für Leichtverpackungen. Mit

einer jährlichen Sortierkapazität von rund 100.000 Tonnen entsteht eine der

modernsten Anlagen Europas. Das Joint Venture setzt damit einen wichtigen

Schritt für noch mehr Klimaschutz und zur Erreichung der EU-Recyclingziele ab

2025.



Bis 2025 muss Österreich das Recycling von Kunststoffverpackungen verdoppeln.

Mit den bestehenden 15 österreichischen Anlagen und ihren Sortierkapazitäten von

1.000 bis 30.000 Tonnen pro Jahr ist dieses EU-Recyclingziel aktuell nicht

erreichbar. Eine neue leistungsstarke High-tech-Sortieranlage in Oberösterreich

wird Abhilfe schaffen und ab 2025 pro Jahr rund 100.000 Tonnen

Leichtverpackungen aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack für das

anschließende Recycling aufbereiten.





80 x 80 x 80 - Die Zauberformel für Kunststoffrecycling"Bei der Sammlung von Kunststoffverpackungen drehen wir mit der österreichweitenVereinheitlichung und dem Ausbau der getrennten Sammlung ab Haus bereitserfolgreich an vielen Stellschrauben. Doch das allein reicht nicht,Sortieranlagen spielen eine Schlüsselrolle im Recycling: Sie entscheiden, wasals Rohstoff zur Verfügung steht. Deshalb haben wir uns entschlossen, gemeinsammit dem Grünen Punkt und Bernegger eine eigene hochmoderne Anlage zu errichten",erklärt ARA Vorstand Christoph Scharff und erläutert, was es für die Erfüllungder EU-Recyclingquoten ab 2025 braucht: "Die einfache Rechnung lautet: 80 x 80 x80. Wir müssen 80 % aller Verpackungen sammeln, daraus 80 % für das Recyclingaussortieren und im Recycling selbst ebenfalls 80 % Ausbeute erzielen. Dannlässt sich das Ziel von 50 % Recyclingquote bei Kunststoffverpackungenerreichen. Heute stehen wir bei 58 % x 58 % x 78 % - und einer Recyclingquotevon 25 %. Wir müssen also unsere Leistung in den nächsten drei Jahrenverdoppeln. Mit der neuen Sortieranlage haben wir rechtzeitig für 2025 dieKapazität und Technologie, die wir benötigen."Sortierlücke in Oberösterreich schließenGleichzeitig schließt die neue Anlage eine geografische Sortierlücke im NordenÖsterreichs, die derzeit längere Transportwege zu weiter entferntenSortieranlagen im in- und benachbarten Ausland notwendig macht. "Wir errichtendie Anlage im oberösterreichischen Ennshafen, der aufgrund seiner geografischen