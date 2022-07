BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in der Corona-Sommerwelle zum Maskentragen in Innenräumen aufgerufen und für eine zweite Auffrischimpfung auf breiterer Front geworben - also nicht nur für Ältere. "Wir werden einen sehr schweren Herbst haben", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel". Die Bundesregierung bereite umfassende Schutzmaßnahmen dafür vor. Lauterbach wandte sich zugleich gegen Einschätzungen, wonach gerade eine "Durchseuchung" der Bevölkerung hingenommen werde. Das Robert Koch-Institut (RKI) beobachtet einen weiterhin hohen Infektionsdruck.

Lauterbach bekräftigte: "Ich rate denjenigen, die älter sind, ab 60 zur vierten Impfung, weil dann die Sterblichkeit deutlich reduziert werden kann." Wolle man den Sommer ohne das Risiko einer Erkrankung genießen, würde er sie "in Absprache natürlich mit dem Hausarzt" zudem auch Jüngeren empfehlen. Dies verringere das Infektionsrisiko für ein paar Monate deutlich. Auch das Risiko, an Long Covid zu erkranken, sei geringer, sagte er in dem "Spiegel"-Gespräch (Donnerstagabend) mit Blick auf länger anhaltende Beeinträchtigungen.