PIABO schafft neue Position im Management und ernennt Marc-Pierre Hoeft zum Vice President Client Relations (FOTO)

Berlin (ots) - PIABO PR (https://piabo.net/) , Agentur des Jahres DACH 2022 und

führender europäischer Full-Service Kommunikationspartner der Digitalwirtschaft,

stärkt sein Führungsteam und ernennt Marc-Pierre Hoeft zum ersten Vice President

der Unternehmensgeschichte.



Hoeft leitete bei PIABO zuvor vier Jahre die Key Accounts der

Industrieschwerpunkte Fintech, Proptech, Insurtech sowie Future of Work. In der

neu geschaffenen Position wird er sich nun auf das Wachstumspotenzial aller

Agentur-Kunden sowie auf die weitere Entwicklung innovativer Produkte

konzentrieren, während PIABO in seine nächste Wachstumsphase eintritt. In seiner

neuen Rolle als Vice President Client Relations wird Hoeft eine Schlüsselrolle

bei der Erweiterung des kundenzentrierten Angebots der Kommunikationsagentur

spielen und die Positionierung PIABOs als Growth Plattform weiter stärken.