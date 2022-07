STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Inflationsdaten haben noch immer einen großen Einfluss auf die Aktienmärkte. Der DAX büßte nach der Veröffentlichung der weiter steigenden US-Konsumentenpreise am Mittwoch mehr als zwei Prozent ein, weil die Sorgen vor steigenden Leitzinsen in den USA, aber auch in Europa zunehmen. Steigende Leitzinsen schmälern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen. In der vergangenen Woche hatten außerdem die Gas-Krise in Europa, die Gefahr erneuter Corona-Lockdowns in China sowie enttäuschende ZEW-Konjunkturerwartungen den deutschen Leitindex belastet. BASF

In den vergangenen Tagen fanden in der Aktie von BASF die meisten Preisfeststellungen aller Inlandsaktien an der Börse Stuttgart statt. Der Chemiekonzern hat seine vorläufigen Quartalszahlen präsentiert und steigerte den Umsatz um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen erreichte 2,34 Milliarden Euro und damit nahezu das Vorjahresniveau von 2,36 Milliarden Euro. Beide Werte schlugen die Erwartungen der Analysten. Aus Analystensicht etwas enttäuschend war allerdings die Tatsache, dass sich BASF beim Ausblick für das Gesamtjahr zurückhielt: Der deutsche Chemieriese bestätigte lediglich seine Gesamtjahresprognose. Allianz

Die Allianz-Aktie wurde in Stuttgart ebenfalls sehr rege gehandelt. Der größte Versicherungskonzern Europas wird am 5. August seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal präsentieren. In den vergangenen Tagen hat ein negativer Analystenkommentar den Titel belastet, der in den vergangenen 3 Monaten sogar rund 20 Prozent verloren hat. Die Analysten der Citigroup haben die Allianz von Kaufen auf Halten heruntergestuft. Gleichzeitig wurde das Kursziel recht deutlich von rund 250 auf 190 Euro gesenkt. Die Allianz-Aktie ist mit einer Dividendenrendite von mehr als 6 Prozent einer der stärksten Dividendentitel im DAX.

International

Die US-Aktienmärkte stehen weiterhin im Bann der hohen Inflationszahlen. Die US-Verbraucherpreise für Juni stiegen auf ein neues 41-Jahreshoch in Höhe von 9,1 Prozent, vor allem weil die Benzinpreise kräftig nach oben geklettert sind. Die monatlichen Konsumentenpreise stiegen um 1,3 Prozent und lagen damit zum dritten Mal in den letzten vier Monaten über 1 Prozent. Nach diesem Inflationsanstieg ist auch die Wahrscheinlichkeit für einen Leitzinsanstieg um 1 Prozentpunkt auf der nächsten US-Notenbanksitzung Ende Juli deutlich auf 80 Prozent gestiegen. Der marktbreite S&P 500 büßte zuletzt an Performance ein, schaffte aber in den vergangenen vier Wochen ein Plus von fast 2 Prozent. BYD