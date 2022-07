Cordis gibt den Beginn der Rekrutierung für die klinische RADIANCY-Studie in Europa bekannt

Der erste Eingriff wurde von Dr. Mercedes Guerra, Leiterin der Abteilung für Angiologie, Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Universitätskrankenhaus von Guadalajara in Spanien, unter Verwendung der BRITE TIP RADIANZ Guiding Sheath und des SABERX RADIANZ PTA Balloon Catheter durchgeführt, um die Einführung des selbstexpandierenden Stents S.M.A.R.T RADIANZ in eine iliakale Läsion zu erleichtern.

Nach Abschluss des Eingriffs sagte Dr. Guerra: „Meine Kollegen und ich freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, den ersten Fall dieser bedeutenden klinischen Studie durchzuführen. Wir begrüßen die technologische Innovation von Cordis, die den Bedarf an radialen Zugangslösungen für Eingriffe an den unteren Extremitäten decken soll. Wir freuen uns darauf, unsere Ergebnisse im Rahmen der klinischen Studie RADIANCY der weltweiten endovaskulären Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen."

In die RADIANCY-Studie unter der Leitung von Raphaël Coscas MD, PhD, Professor für Gefäßchirurgie am Ambroise Paré Hospital in Frankreich, sollen 159 Patienten*innen an etwa 15 Standorten in sieben europäischen Ländern aufgenommen werden. „Der Beginn der RADIANCY-Studie markiert einen neuen Weg für die künftige Behandlung von Patienten*innen mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK), indem die Behandlungsmöglichkeiten vom derzeitigen konventionellen femoralen auf den radialen Zugang erweitert werden", sagte Professor Coscas.