Yadea präsentiert auf der Eurobike 2022 in Deutschland eine beeindruckende Palette von Elektrofahrrädern

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die führende

Zweirad-Elektrofahrzeugmarke Yadea (01585:HK) nimmt an der Eurobike 2022 in

Frankfurt, Deutschland, teil (Halle 8, Stand F09). Da die Eurobike 2022 eine der

weltweit größten Messen für Fahrräder und die Mobilität der Zukunft ist, ist die

Teilnahme an dieser Messe ein wichtiger Bestandteil der globalen Markenstrategie

von Yadea und für die zukünftige Entwicklung des europäischen Marktes von

entscheidender Bedeutung.



"Die Teilnahme von Yadea an der Eurobike 2022 ist eine wichtige Markenbotschaft

für die gesamte Branche in Europa, da sich das Unternehmen für die Verbreitung

von sauberen und effizienten Transportmitteln einsetzt. Im Rahmen der

Lokalisierungsstrategie des Unternehmens hat sich Yadea speziell dafür

entschieden, Produkte zu präsentieren, die europäische Unternehmen und

Verbraucher am besten ansprechen. Hierdurch werden die vielen Stärken der Marke

und ihr Engagement für die Pflege und Erschließung des europäischen Marktes

sichtbar", so Heidi Zang, stellvertretende Geschäftsführerin von Yadea.