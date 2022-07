Dr. Ricarda Brandts neue Vorstandsvorsitzende der UNO-Flüchtlingshilfe

Bonn (ots) - Dr. Ricarda Brandts ist durch die Mitgliederversammlung (3.6.) zur

neuen Vorstandsvorsitzenden der UNO-Flüchtlingshilfe gewählt worden. Die

promovierte Juristin folgt Bernd Schlegel nach, der nach 24 Jahren an der Spitze

der NGO nicht mehr kandidierte.



"Mehr als 100 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht: Die menschlichen

Schicksale hinter dieser traurigen Zahl sind Grund für Anteilnahme und die

Übernahme von Verantwortung zugleich. Wir - Mitglieder, Freunde und Unterstützer

der UNO-Flüchtlingshilfe - ergreifen Partei für Geflüchtete. Wir wollen diesen

Menschen auch über die Grenzen von Deutschland und Europa hinaus Schutz bieten,

ihnen ein würdiges Dasein ermöglichen sowie über Flucht und Vertreibung

aufklären", kommentiert Dr. Ricarda Brandts.





Bei ihrer ersten Mission als Vorsitzende der UNO-Flüchtlingshilfe hat sich Dr.Brandts über die Arbeit des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR)und die Unterstützung durch die UNO-Flüchtlingshilfe in Griechenland auf Lesbosinformiert. "Wir stehen als nationaler Partner des Flüchtlingshilfswerks UNHCRan dessen Seite. Die wertvolle Arbeit des UNHCR vor Ort auf Lesbos hat michüberzeugt. Nach wie vor steht sie vor besonderen Herausforderungen. IllegaleZurückweisungen von Asylsuchenden an den europäischen Grenzen oder anderswo undMenschenrechtsverletzungen dürfen nicht hingenommen werden. Sie sindinakzeptabel und müssen aufhören! Das Recht, Asyl zu suchen, steht jedem zu."Dr. Ricarda Brandts, 1955 in Erkelenz geboren, war zuletzt von Februar 2013 bisEnde Mai 2021 Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes sowie desOberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen. Ihre Justizkarrierebegann sie als Richterin beim Sozialgericht Dortmund. Es folgten Stationen alsRichterin am Landessozialgericht sowie nach einer zweijährigen Abordnung an dasMinisterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalendie Ernennung zur Präsidentin des Sozialgerichts Dortmund. Später wechselte siean das Bundessozialgericht in Kassel und wurde 2010 zur Präsidentin desLandessozialgerichts Nordrhein-Westfalen ernannt.Über die UNO-FlüchtlingshilfeDie UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks derVereinten Nationen (UNHCR). Sie mobilisiert die Zivilgesellschaft, um den UNHCRbei seinen weltweiten, lebensrettenden Einsätzen zu unterstützen, fördertHilfsprojekte für Geflüchtete in Deutschland und trägt durch Informationen zuden Themen Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale zur Bewusstseinsbildungbei.