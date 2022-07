Fast 1,4 Millionen befristete Jobs ohne Sachgrund

BERLIN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr waren 1,37 Millionen Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland sachgrundlos befristet. Ihr Anteil an allen befristeten Beschäftigungsverhältnissen betrug 56 Prozent, wie eine Antwort der Bundesregierung an die Linken-Abgeordnete Susanne Ferschl zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet.

