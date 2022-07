Nefertiti Greene leitet bei Mars Petcare die neue Abteilung für Wissenschaft und Diagnostik

Mars Petcare ernennt die ehemalige Johnson & Johnson-Führungskraft Nefertiti Greene zum Mitglied des Global Petcare Leadership Teams

Greene leitet neue Abteilung von Mars Petcare, Science & Diagnostics

Demonstriert das große Engagement des Unternehmens für Förderung von Wissenschaft und Innovation

BRÜSSEL, 15. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat Mars Petcare , das führende Unternehmen für Gesundheit, Dienstleistungen und Ernährung für Haustiere, Nefertiti Greene zur Präsidentin des neuen Geschäftsbereichs Science & Diagnostics ernannt. Als Mitglied des Führungsteams von Mars Petcare und unter der Leitung von Loic Moutault, Präsident von Mars Petcare, wird Greene das wachsende Diagnostikgeschäft beaufsichtigen und die Wissenschaft bei Mars Petcare leiten, einschließlich des Waltham Petcare Wissenschaftsinstitut .

Seit mehr als 50 Jahren treibt Mars Petcare die Wissenschaft voran, um die Bedürfnisse von Haustieren und ihr allgemeines Wohlbefinden besser zu verstehen. Unsere Forschungsteams arbeiten in verschiedenen Bereichen wie optimale Ernährung für Haustiere, Datenwissenschaft, Mikrobiom von Hunden und Katzen sowie Biomarker für Gesundheit und Krankheit. In diesem Jahr hat Mars Petcare die weltweit erste Biobank Biobank für Haustiere angekündigt, die einzigartige Erkenntnisse für die Entwicklung von Gesundheitslösungen für Haustiere liefern soll. Der neue Geschäftsbereich Mars Petcare Science & Diagnostics baut auf dem wissenschaftlichen Erbe des Unternehmens und seiner führenden Rolle in der prädiktiven Diagnostik auf.

Loic Moutault, Global President von Mars Petcare, sagte: „Nefertiti wird eine wesentliche Rolle beim weiteren Wachstum unseres Diagnostikgeschäfts spielen und die Wirkung unserer Wissenschaft beschleunigen. Wir sind sehr stolz auf unser Diagnostikgeschäft, das im gesamten Ökosystem von Mars Petcare eine zentrale Rolle spielt und einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele leistet. Und wir wissen, dass der Übergang von der kurativen zur präventiven tierärztlichen Versorgung davon abhängt, dass wir in der Lage sind, Krankheiten bei Haustieren genau vorherzusagen und zu diagnostizieren