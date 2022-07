BERLIN (dpa-AFX) - Gluthitze um oder über 40 Grad - was in vielen Regionen Südeuropas seit Tagen kaum erträgliche Realität ist, kommt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nächste Woche auch auf Deutschland zu. Und selbst im als oft kühl und regnerisch beschriebenen Großbritannien hat das zuständige Met Office erstmals in seiner Geschichte eine Warnung vor so extremen Temperaturen herausgegeben. Besonders dramatisch war die Lage am Freitag derweil in Portugal, wo - begünstigt durch eine bereits seit vielen Monaten anhaltende Dürre und große Hitze - riesige Waldbrände wüteten.

Während der für nächste Woche erwarteten Hitzeperiode kann in Deutschland laut DWD örtlich die 40-Grad-Marke überschritten werden. Wie aus der Zehn-Tage-Vorhersage vom Freitag hervorgeht, ist vor allem am kommenden Mittwoch mit einer Aufheizung auf 30 bis 36 Grad zu rechnen - im Süden und in der Mitte werden demnach bis zu 38 Grad erreicht. "Sonne pur heißt es da in weiten Teilen Deutschlands", sagte eine DWD-Meteorologin in Offenbach.