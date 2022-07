Zenfolio führt neueste, zukunftsweisende Plattform in Deutschland ein

MENLO PARK, Kalifornien, 15. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Zenfolio , marktführender Website-Baukasten und Geschäftsressource für Fotografen, gab heute bekannt, dass seine revolutionäre neue Plattform jetzt in Deutschland verfügbar ist.

„Wir unterstützen seit über einem Jahrzehnt erfolgreich Fotografen in ganz Europa. Es wird erwartet, dass die europäische Fotodienstleistungsbranche in den nächsten Jahren erheblich wachsen wird, und unsere neueste Plattform wird Fotografen mit den neuesten technologischen Werkzeugen ausstatten, um ein florierendes Fotogeschäft zu verwalten und auszubauen. Vor allem aber wird die neue, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Plattform die Endkunden der Fotografen begeistern", so John Loughlin, CEO von Zenfolio.