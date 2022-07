NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit einem soliden Kursplus in den Freitagshandel starten. Vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten zeigten einen klar positiven Einfluss auf die Indizes. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 1,1 Prozent höher bei 30 981 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von mehr als einem Prozent an. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wurde am Freitag zuletzt mit einem Anstieg von 0,8 Prozent erwartet.

Damit nähert sich eine Börsenwoche dem Ende, die von wechselnden Erwartungen an eine Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und den Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum geprägt war. Die Anleger schraubten ihre Erwartungen zurück, wie aggressiv die Fed die Zinssätze anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen. Die Wetten auf eine Zinserhöhung um einen Prozentpunkt im Juli wurden zuletzt auf 0,75 Prozentpunkte revidiert.