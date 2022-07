DARMSTADT - Die Software AG rechnet in ihrer wichtigen Digitalisierungssparte in diesem Jahr mit weniger Aufträgen als bislang. Zudem sieht der Vorstand erste Anzeichen dafür, dass sich Kunden bei Kaufentscheidungen aufgrund des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds mehr Zeit lassen. Die restlichen Jahresziele will das Unternehmen aber schaffen. An der Börse rutschte die Aktie am Freitag gut fast 8 Prozent nach unten und erreichte damit ein weiteres Tief seit April 2020. Zuletzt lag ihr Kurs noch mit gut fünf Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust damit auf rund 30 Prozent.

WOLFSBURG/PEKING - Der Volkswagen -Konzern scheint sich allmählich aus der schweren Absatzkrise durch fehlende Mikrochips und Corona-Probleme in China herauszuarbeiten. Europas größte Autogruppe meldete am Freitag für den Juni im Vorjahresvergleich ein Minus von noch 6,3 Prozent bei den weltweiten Auslieferungen. 802 000 Fahrzeuge konnten in dem Monat verkauft werden. Im Vormonat waren es etwa 140 000 Stück weniger - bei einem Rückgang von 23,5 Prozent zum Mai 2021.

Citigroup verdient weniger - übertrifft Erwartungen aber deutlich

NEW YORK - Höhere Kosten und Rückstellungen für ausfallbedrohte Kredite haben den Quartalsgewinn der US-Großbank Citigroup deutlich geschmälert. In den drei Monaten bis Ende Juni fiel der Überschuss im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte. Dabei legten die gesamten Erlöse um überraschend starke 11 Prozent auf 17,8 Milliarden Dollar zu. Insgesamt übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie stieg vorbörslich um über 4 Prozent.

US-Bank Wells Fargo mit Gewinneinbruch



SAN FRANCISCO - Eine deutlich erhöhte Risikovorsorge für faule Kredite angesichts gestiegener Rezessionsgefahr hat den Gewinn beim US-Geldhaus Wells Fargo einbrechen lassen. Im zweiten Quartal verdiente der Finanzkonzern nach eigenen Angaben vom Freitag unterm Strich 3,1 Milliarden US-Dollar - fast 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Wells Fargo erhöhte die Rückstellungen für drohende Kreditausfälle kräftig, das zehrte am Ergebnis.