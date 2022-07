dogado group stärkt Cloud-Infrastruktur mit Akquise von KAMP Netzwerkdienste (FOTO)

Dortmund (ots) - Die dogado group hat den Oberhausener Rechenzentrumsbetreiber

dogado-CEO Daniel Hagemeier wertet die Ergänzung als einen zusätzlichen Baustein für das ohnehin ausgeprägte Niveau von Sicherheit und Verfügbarkeit innerhalb der Infrastruktur des ISO 27001-zertifizierten Unternehmens: "Wir bringen perfekte Infrastruktur und Expertise zusammen, um kleinen und mittelständischen Unternehmen online wichtige Wettbewerbsvorteile zu bieten. Mit den hervorragenden Kompetenzen und Technologien von KAMP bauen wir die technische Seite dieser Formel weiter aus und erreichen bei den erfolgsentscheidenden Faktoren Sicherheit und Verfügbarkeit noch mehr Power. Ein absoluter Mehrwert für uns und unsere Kundinnen und Kunden." Die dogado group wird die Kapazität des KAMP-Rechenzentrums sowohl für ihre eigenen Server nutzen als auch weiterhin Dritten zur Verfügung stellen. Das Unternehmen KAMP bleibt somit in ihrem Leistungsumfang für ihre Bestands- sowie potenziellen Neukunden am Markt bestehen. Das zertifizierte Oberhausener Rechenzentrum bietet Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, von einer physischen Server-Infrastruktur bis zu einem virtuellen Data Center. Bereits vorhandene Serverinfrastrukturen können Unternehmen mit parallelen Hybrid Cloud-Strukturen bedarfsgerecht erweitern. Die KAMP-Gründer Heiner und Michael Lante hatten im Rahmen einer Nachfolgeregelung einen neuen Eigentümer gesucht. Die Entscheidung für die dogado group hat zum Ziel, die eigene Lebensleistung in erfahrene Hände zu übergeben. Beide Brüder haben das Rechenzentrum in mehr als 20 Jahre erfolgreich aufgebaut, permanent erneuert und namhafte Kunden gewonnen. Auch nach dem Zusammenschluss bleibt Michael Lante als Geschäftsführer erhalten und wird den Zusammenschluss begleiten. Über die dogado group Die dogado group gehört zu den führenden Geschäftskunden-Anbietern für Cloud-Hosting und Digital Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten Spezialisten für cloudbasiertes Hosting und Digital Marketing. Heute arbeiten rund 580 Mitarbeitende in Niederlassungen in Dortmund, Wien, Zürich, Hannover, Halle (Saale), Lübeck und Dresden. Mit den Marken dogado, dogado.partners, METANET, HEROLD, checkdomain, profihost, easyname und alfahosting unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 345.000 Kunden.