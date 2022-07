BRÜSSEL/KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission hat den 27 EU-Staaten Vorschläge für neue Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine vorgelegt. Wie beim G7-Gipfel im Juni vereinbart, solle der Import von Gold aus Russland verboten werden, teilte die Behörde am Freitag in Brüssel mit.

Nach dem Tod von mehr als 20 Zivilisten durch russische Raketen in der Stadt Winnyzja forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Russland offiziell als Terrorstaat einzustufen. "Kein anderer Staat in der Welt stellt eine solche terroristische Gefahr dar wie Russland", sagte er in seiner Videoansprache vom Donnerstag.

Mehr russische Raketenangriffe auf russische Städte



In Winnyzja waren am Donnerstag drei Raketen in einem Bürozentrum eingeschlagen. Bis Freitag wurden 23 Todesopfer gezählt, unter ihnen ein vierjähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren. 18 Personen galten noch als vermisst. Kein anderes Land auf der Welt nehme sich heraus, jeden Tag mit Raketen und Artillerie "friedliche Städte und alltägliches menschliches Lebens" zu vernichten, sagte Selenskyj.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Beschuss der Stadt in der Westukraine, sprach aber von einem Angriff auf ein militärisches Objekt. Im "Haus der Offiziere" im Zentrum von Winnyzja habe es am Donnerstag eine Besprechung ukrainischer Militärs und ausländischer Waffenlieferanten gegeben, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow in Moskau. Alle Teilnehmer der Sitzung seien getötet worden. Dieser Teil seiner Angaben war nicht überprüfbar.

Russische Truppen haben in den vergangenen Tagen mehrere ukrainische Städte weit hinter der Front aus der Ferne beschossen. Auch wenn Moskau darauf beharrt, nur militärische Ziele anzugreifen, hat es doch Dutzende zivile Opfer gegeben. Oft verfehlen Geschosse alter sowjetischer Bauart ihre Ziele. In der Stadt Tschassiw Jar im Gebiet Donezk kamen am vergangenen Wochenende bei einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus mindestens 48 Menschen ums Leben.