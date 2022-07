Technisch sehr interessant

Mit dem jüngsten Rücksetzer der Citigroup-Aktie in den Bereich der Notierungen aus Oktober 2020 wurde eine riesige Kurslücke geschlossen, die aktuelle Wochenkerze präsentiert sich zudem noch in Form eines bullischen Hammers. Damit deutet sich um 45,00 US-Dollar ein durchaus vielversprechender Boden an, der im weiteren Verlauf Zugewinne an 54,25 und darüber in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 57,35 US-Dollar freisetzen könnte. Dieses Szenario würde sich entsprechend gut für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Geht es unter 40,00 US-Dollar mit der Aktie abwärts, müssten Abschläge auf die Verlaufstiefs aus der Coronazeit um 32,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Citigroup Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: