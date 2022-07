Asante meldet Gold-Terminkaufvereinbarung über US $ 140 Millionen

Vancouver, British Columbia, 15. Juli 2022 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | USOTC:ASGOF) („Asante“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung ab dem 15. Juli 2022 die erste Tranche in Höhe von US $ 100 Millionen eines Finanzierungspakets im Wert von US $ 140 Millionen, bereitgestellt von strategischen Finanzinstituten in Ghana (die „Finanzinstitute“), abgeschlossen hat.

Die erste Inanspruchnahme von US $ 100 Millionen wird zur Deckung der lokalen Betriebskosten und für die kurzfristigen allgemeinen Finanzierungs- und strategischen Ziele des Unternehmens verwendet.

Die Rückzahlungsbedingungen lauten: 25 % des Kapitalbetrags und der Zinsen in vier gleichen Raten von US $ 26,88 Millionen, wobei die letzte Zahlung am 12. Juli 2023 fällig ist. Die Begleichung erfolgt in US-Dollar durch die Lieferung von Gold an die von den Finanzinstituten angegebene Goldraffinerie in der Schweiz mit Verkauf zu dem dann gültigen Spotmarktkurs BGN XAU USD bei Bloomberg abzüglich 7 %. Der jährliche Zinssatz für dieses Gold-Termingeschäft liegt bei 7,53 %.

Das Unternehmen übernimmt keine derivativen Risiken aus der Transaktion, da der Kapitalbetrag des Darlehens auf US-Dollar lautet und die Rückzahlungen durch Goldlieferungen in US-Dollar erfolgen, sodass eine natürliche Währungskursabsicherung besteht.

Durch diese Fazilität erhält Asante eine sofortige und nicht verwässernde Finanzierung, die aus der Goldproduktion rückzahlbar ist. In der Mine Bibiani wurde die Inbetriebnahme abgeschlossen, und der erste Goldguss wurde am 7. Juli 2022 gemeldet.

Das Unternehmen dankt den Finanzinstituten für ihr Vertrauen und ihre finanzielle Unterstützung, während Asante sein Produktionsprofil in Ghana weiterentwickelt.

Das Unternehmen befindet sich ferner in fortgeschrittenen Gesprächen über weitere vorrangige besicherte Kreditfazilitäten zur Beschaffung von weiterem Erhaltungskapital.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldmine Bibiani mit einer prognostizierten Produktion von 175.000 Unzen Gold in den nächsten 12 Monaten, schließt die Akquisition der Goldmine Chirano von Kinross Gold Corporation (die Chirano-Akquisition) ab und entwickelt seine Goldmine Kubi zur Produktion, die alle auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti liegen. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen.