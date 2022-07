BRÜSSEL/KIEW/MOSKAU - Die Europäische Kommission hat den 27 EU-Staaten Vorschläge für neue Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine vorgelegt. Wie beim G7-Gipfel im Juni vereinbart, solle der Import von Gold aus Russland verboten werden, teilte die Behörde am Freitag in Brüssel mit.

ROM - Italiens Politik ringt nach dem Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Mario Draghi um mögliche Bündnisse für eine neue Regierung. Die großen Mitte-Rechts-Parteien erklärten am Freitag, dass sie kaum Chancen für eine weitere Zusammenarbeit mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung sehen. Die Sozialdemokraten (PD) und die Splitterpartei Italia Viva signalisierten wiederum ihre Unterstützung für Draghi, eine neue Regierung zu bilden. Die rechtsextreme Oppositionspartei Fratelli d'Italia forderte Neuwahlen.

USA: Michigan-Konsumklima erholt sich von Rekordtief



MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli etwas gebessert, allerdings ausgehend von historisch niedrigem Niveau. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 51,1 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Umfragerunde mitteilte. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Im Vormonat war die Verbraucherstimmung auf ein Rekordtief gefallen.

ROUNDUP 2: Lauterbach wirbt für breitere Viertimpfungen gegen Corona

BERLIN - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt in der Corona-Sommerwelle für zweite Auffrischimpfungen auf breiterer Front

GESAMT-ROUNDUP: Selenskyj will Russland als Terrorstaat einstufen lassen

KIEW/MOSKAU - Nach dem Tod von mehr als 20 Zivilisten durch russische Raketen in der Stadt Winnyzja hat der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj Moskau Terrorismus vorgeworfen. "Kein anderer Staat in der Welt stellt eine solche terroristische Gefahr dar wie Russland", sagte Selenskyj. Die Suche nach Vermissten in den Trümmern gehe weiter, sagte der Präsident am Donnerstagabend in seiner Videoansprache in Kiew. Es gebe viele Schwerverletzte. Bis Freitag wurden 23 Todesopfer gezählt, unter ihnen ein vierjähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von sieben und acht Jahren.