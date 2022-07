Biden in Saudi-Arabien eingetroffen - Treffen mit Kronprinz Mohammed

Im Wahlkampf 2019 hatte Biden versprochen, die Führung in Riad für den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. Khashoggi wurde im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet./jot/DP/men

DSCHIDDA (dpa-AFX) - Am dritten Tag seiner Nahostreise ist US-Präsident Joe Biden in der Küstenstadt Dschidda in Saudi-Arabien eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete dort am Freitagabend, wie auf Bildern des Fernsehsenders Al-Arabija zu sehen war. Geplant war am Freitag unter anderem ein Treffen mit dem saudischen König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman. Am Samstag wollte Biden an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.

