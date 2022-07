Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Griffin Mining Limiteds Aktien sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt über sein 88,8%iges Joint Venture in China die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink, Gold, Silber und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens giffinmining.com.

15. Juli 2022. Der Board of Griffin Mining Ltd („das Unternehmen” - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining- ... ) freut sich bekannt zu geben, dass alle den Aktionären des Unternehmens auf der heutigen Jahreshauptversammlung vorgelegten Beschlüsse ordnungsgemäß verabschiedet wurden.

