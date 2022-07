Deutsche Anleihen legen zu - Ruhe in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag bis zum Abend leicht zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,21 Prozent auf 153,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 1,11 Prozent. In Italien fiel der Handel trotz hoher politischer Unsicherheit ruhig aus.

Für Kursauftrieb am deutschen Markt sorgten Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Mehrere hochrangige Notenbanker hatten Erwartungen an einen besonders großen Zinsschritt auf der nächsten Fed-Sitzung Ende Juli gedämpft. Zuletzt gab es an den Märkten Spekulationen, die Fed könnte sich mit einem kräftigen Schritt um einem ganzen Prozentpunkt gegen die hohe Inflation stemmen. Danach sieht es nach den jüngsten Bemerkungen aber eher nicht aus.