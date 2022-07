Neue Syncron-Berichte zeigen, dass 92 % der Supply Chain-Führungskräfte Preis- oder Bestandsautomatisierung implementiert haben, 80 % aber nicht über die notwendigen Analysen verfügen, um den erwarteten ROI zu erreichen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Atlanta (ots/PRNewswire) - Syncron veröffentlichte heute die Ergebnisse derneuen State of Aftermarket Inventory Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594597-1&h=1449589007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594597-1%26h%3D3202171369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fresources%252Fstate-of-aftermarket-inventory-management%252F%26a%3DState%2Bof%2BAftermarket%2BInventory%2BManagement&a=State+of+Aftermarket+Inventory+Management) und State of Service Parts Pricing Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594597-1&h=1890261376&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594597-1%26h%3D458705266%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fresources%252Fstate-aftermarket-service-parts-pricing%252F%26a%3DState%2Bof%2BService%2BParts%2BPricing%2BManagement&a=State+of+Service+Parts+Pricing+Management) Umfragen. Die Ergebnisse zeigen die größten Herausforderungen, denen sichFührungskräfte in der Lieferkette bei der Verwaltung von Lagerbeständen und derPreisgestaltung auf dem Ersatzteilmarkt gegenübersehen, und wo sie bei derEinführung von Technologien zur Optimierung von Prozessen zur Verbesserung derGeschäftsergebnisse stehen. Obwohl die Akzeptanz so hoch wie nie zuvor ist,gaben die Befragten an, dass fehlende Analysen und andere Faktoren sie daranhindern, die erwartete Rendite aus ihren Investitionen zu erzielen."Angesichts der anhaltenden Volatilität in der Lieferkette und der Wirtschaftstellen wir fest, dass Hersteller, die früher unsicher gegenüber intelligentenTechnologien wie KI und ML waren, nun erkennen, wie wichtig diese Lösungen fürihre Wettbewerbsfähigkeit unter unvorhersehbaren Bedingungen sind", sagtAnneliese Schulz, Chief Revenue Officer bei Syncron. "So vielversprechend diesauch scheint, nur Hersteller, die verstehen, wie wichtig es ist, die KI- undML-Behauptungen eines Anbieters zu überprüfen, einen Partner mit tiefem Fach-und Branchenwissen auszuwählen und ihre Mitarbeiter zu schulen, damit sie dieTechnologie vollständig nutzen können, werden messbare Ergebnisse erzielen."Technologieeinführung ist nur der erste Schritt Den Berichten zufolge haben 92 %der Befragten damit begonnen, ein automatisiertes Preissystem zu implementieren,und 82 % glauben, dass KI und ML für die Optimierung der Preisgestaltung vonTeilen wichtig sind, aber nur wenige profitieren von den erwartetenZeiteinsparungen und Entscheidungsvorteilen. Was die Bestandsverwaltungbetrifft, so gaben 86 % der Befragten an, dass ihr Bestandsmanagement keinen