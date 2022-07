Sympathie für Ukraine-Bonds, Marktkommentar von Kai Johannsen

Die Mobilisierung von Fremdkapital über die Anleihemärkte wurde auch auf derdiesjährigen Tagung der International Capital Market Association (ICMA) in Wienthematisiert. Experten waren praktisch unisono der Meinung, dass die Ukrainespäter für den Wiederaufbau sehr viel Sympathie der Investoren bekundet bekommenwird, es wird Sympathie-Funding geben sozusagen. Und das dürfte sich in zweiAspekten niederschlagen. Erstens in dem Volumen an Kapital, das Investoren demLand bereitstellen werden. Ein Käuferstreik für die Bonds des Landes ist wohleher nicht zu befürchten. Das bedeutet aller Voraussicht nach sehr hoheÜberzeichnungen der Bondemissionen - wohl erst recht bei Anleihen, deren Erlösedann zweckgebunden erfolgen, also Social oder Sustainability Bonds.Zweitens: Auch wenn niemand heute die Marktbedingungen am Tag X der erstenEmission der Ukraine nach dem Krieg verlässlich vorhersagen kann, weil jaselbstredend überhaupt nicht klar ist, in welchem Zustand undInvestorensentiment sich die Märkte dann befinden, dürfte klar sein, dass dieInvestoren bei ihrem Sympathie-Funding sicher nicht bei den gefordertenKonditionen überziehen werden. Die Ukraine kann sich auf eine doch rechtattraktive Funding-Situation insgesamt einstellen, so die Einschätzung derExperten auf der 54. ICMA-Konferenz. Damit ist natürlich kein Wort über Renditenund Spreads gesagt. Es wäre vermessen, dies heute abschätzen zu wollen.Funding-Mittel wird die Ukraine aber nicht nur über den Markt, sondern auch übermultilaterale Förderinstitutionen bzw. -banken zur Verfügung gestellt bekommen.Dazu gehört auch die Europäische Investitionsbank (EIB), die im GroßherzogtumLuxemburg beheimatete Bank der Europäischen Union (EU). "Es steht ja völligaußer Frage, dass wir als EIB zum Wiederaufbau der Ukraine auch unseren Teilbeitragen werden. Und das wird ein substanzieller Beitrag sein. Wir waren dieErsten, die innerhalb weniger Tage nach Kriegsbeginn Mittel an die Ukraineausgeschüttet haben, und sehen auch beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle füruns", sagt Werner Hoyer, Präsident der EIB, der Börsen-Zeitung."Selbstverständlich laufen hierfür in unserem Hause auch schon dieVorbereitungen. Dabei bauen wir auf die Unterstützung internationalerInvestoren, die uns ihr Interesse signalisiert haben. Unsere SustainabilityAwareness Bonds bieten hierfür ein geeignetes Mittel, und wir arbeiten an denBewertungskriterien, die erforderlich sind, um Märkte transparent undzielgerichtet in dieses Megaprojekt einzubeziehen", führt Hoyer aus.Derzeit hat die Ukraine Bonds in der Lokalwährung Hrywnja ausstehen und in den Währungen Euro und Dollar (vgl. Grafik). Die Fälligkeiten der Bonds in deneinzelnen Währungen beginnen in diesem Jahr und reichen bei einem Dollar-Bondbis zum Jahr 2040. An diesem Gesamtanleiheumfang von knapp 25 Mrd. Dollar bzw.aufgrund der Parität auch in Euro lässt sich ablesen, dass die Ukraine in denvergangenen Jahren nicht gerade ein häufiger Emittent an den internationalenBondmärkten gewesen ist. Nach dem Ende des Krieges könnte der Seltenheitswertdes Emittenten Ukraine am Bondmarkt aber ein wenig verblassen. Hoffentlich trittdas bald ein.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069-2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5274338OTS: Börsen-Zeitung