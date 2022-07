PEKING, 16. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Das Fünfte BRICS-Medienforum hat kürzlich den Aktionsplan des BRICS-Medienforums für den Zeitraum 2022-2023 veröffentlicht, der sich auf die weltweite Entwicklungszusammenarbeit konzentriert.

Huang Kunming, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des Zentralkomitees der KPCh, nahm am Freitag an dem Forum in Peking teil und hielt eine Rede.