KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht auch die russische Gesellschaft angesichts des Kriegs gegen sein Land für Jahrzehnte geschädigt. Die Ukraine werde sich "Menschlichkeit und Zivilisation" bewahren, sagte Selenskyj in der Nacht zum Samstag in seiner Video-Ansprache. Auch zerstörte Bildungseinrichtungen würden wieder aufgebaut, versprach er. "Aber die russische Gesellschaft mit so vielen Mördern und Henkern wird für Generationen verkrüppelt bleiben - und zwar aus eigener Schuld."

Angesichts neuer Angriffe auf mehrere Regionen am Abend appellierte Selenskyj knapp fünf Monate nach Kriegsbeginn einmal mehr an seine Landsleute, Luftalarm nicht zu ignorieren. Zwischenzeitlich heulten die Sirenen im ganzen Land.

Der ukrainische Staatschef äußerte sich in seiner Ansprache auch zu den Vorschlägen der EU-Kommission für neue Sanktionen gegen Russland, die etwa ein Importverbot von Gold aus Russland vorsehen. "Die Aufgabe unserer Diplomaten ist es, es (das Paket) zu stärken", sagte Selenskyj./haw/DP/zb