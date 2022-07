Nahversorgung neu gedacht: Getir startet ersten deutschen Franchise-Store im Herbst in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - Getir, der Pionier für ultraschnelle Lebensmittellieferungen, hat heute angekündigt, den ersten deutschen Franchise-Store im Herbst in Berlin zu eröffnen. Karthik Harith, General Manager von Getir, sagt zu den Plänen des Unternehmens: "Wir denken Nahversorgung neu. Der Laden um die Ecke wird bei der Versorgung der Bevölkerung in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle spielen. Genau das werden unsere Franchisestores bieten: attraktive Produkte, eine exzellente App, kurze Lieferzeiten, und am Counter steht der Eigentümer des Ladens, der selbst im Viertel wohnt. In anderen Worten: Wir bauen den Lebensmittelladen fürs digitale Zeitalter. Im Herbst starten wir in Berlin."

Getir folgt mit der Ankündigung dem Erfolgsmodell, das das Unternehmen bereits in mehreren Märkten erfolgreich etabliert hat. 2016 eröffnete in der türkischen Metropole Istanbul der erste Franchisestore von Getir. Heute wird der Großteil der Stores von Getir in der Türkei im Franchisemodell betrieben. Im September 2021 öffnete in Großbritannien der erste Franchisestore von Getir, heute sind es auf der Insel bereits die Hälfte aller Stores. Zuletzt hatte Getir angekündigt, auch in Frankreich das etablierte Franchisesystem des Unternehmens auszurollen.