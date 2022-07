DSCHIDDA (dpa-AFX) - Die USA wollen im Nahen Osten engagiert bleiben und den Einfluss von China, Russland und dem Iran in der Region zurückdrängen. "Lassen Sie mich klar sagen, dass die Vereinigten Staaten ein aktiver, engagierter Partner im Nahen Osten bleiben werden", sagte US-Präsident Joe Biden am Samstag beim Gipfel des Golf-Kooperationsrats in Dschidda in Saudi-Arabien. "Wir werden nicht weggehen und ein Vakuum hinterlassen, das von China, Russland oder dem Iran ausgefüllt wird." Biden betonte: "Die Vereinigten Staaten investieren in eine positive Zukunft in der Region, in Partnerschaft mit Ihnen allen, und die Vereinigten Staaten gehen nirgendwo hin." Der Golf-Kooperationsrat, in dem Saudi-Arabien eine beherrschende Stellung einnimmt, traf sich am Samstag im erweiterten Format (GCC+3). Biden wollte noch am Samstag zurück nach Washington reisen. Er war zuvor in Israel und im Westjordanland gewesen. Es ist seine erste Nahost-Reise als US-Präsident./cy/jot/scb/DP/zb