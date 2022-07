Lufthansa Bis zu 30 Prozent Ausfälle beim Bodenpersonal

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Gepäck- und Personalprobleme bei Deutschlands größter Airline. Ausgerechnet in der Hauptferienzeit ist der Krankenstand bei der Lufthansa durch Corona stark angestiegen.



"Die Krankenquoten bei unserem Bodenpersonal sind stark angestiegen", sagte ein Lufthansa-Sprecher der "Bild am Sonntag" dazu. "Aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung erreicht der Krankenstand hier bis zu 30 Prozent. Beim fliegenden Personal in Cockpit und Kabine ist die Quote deutlich geringer im einstelligen Bereich."